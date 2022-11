Rob Ehrens krijgt oeuvreprijs, Sanne Thijssen beste springruiter

Voormalig bondscoach Rob Ehrens heeft op het Limburgs Paardensportgala 2022, aan de vooravond van Jumping Indoor Maastricht, een oeuvreprijs gekregen vanwege zijn grote betekenis voor de paardensport. Ook Sanne Thijssen en Brent Janssen vielen in de prijzen.

Rob Ehrens ontving de oeuvreprijs uit handen van oud-topruiter Emile Hendrix. Ehrens nam een jaar geleden afscheid als bondscoach, na 16 jaar in die functie actief te zijn geweest, met veel gewonnen prijzen, waaronder het EK en het WK met Oranje. “Ik sta niet graag in het middelpunt van de belangstelling maar ik vind het wel mooi dat de paardensportwereld me hiervoor op deze manier bedankt, ik had dit helemaal niet zien aankomen”, aldus Rob Ehrens die ook nog door zijn zoon Robbert warm werd toegesproken.

Sanne Thijssen

De prijs voor Topsporter van het Jaar ging naar Sanne Thijssen. De amazone kreeg de award overhandigd door gedeputeerde Madeleine van Toorenburg van de Provincie Limburg. Thijssen won onder meer dit jaar de Grote Prijs van Madrid en maakte haar debuut op het WK in het Deense Herning. Met Oranje won ze de landenwedstrijd van het CHIO in Rotterdam. “Geweldig om deze prijs te mogen winnen in deze piste. Vorig jaar kreeg ik de prijs ook, maar toen was er geen gala vanwege de coronapandemie. Een hele mooie start van het JIM-weekend, onze thuiswedstrijd”, zei Sanne in het bijzijn van haar vader en tweevoudig JIM-winnaar Leon Thijssen.

Brent Janssen

Brent Janssen werd uitgeroepen tot het Limburgs Talent van het Jaar. De menner pakte twee medailles op het EK in Hongarije. Hij kreeg de prijs uit handen van voormalig Europees, wereld- en Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam, die Brent nog een goed advies meegaf: “Talent is mooi, maar succes behaal je met geloof en hard blijven werken, en dat bewijs jij.” Brent Janssen benadrukte de rol van zijn ouders, die hem altijd hebben gesteund en geholpen in zijn gang naar de vele internationale wedstrijden.

Bron: 1Limburg