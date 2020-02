Rodrigo Almeida switcht van Joppen naar Berkhof

Nadat Kim Emmen onlangs vertrok bij de De Margaretha Hoeve, heeft de stal van Eric Berkhof nu een nieuwe ruiter. Dat is de Portugese ruiter Rodrigo Almeida, die de afgelopen jaren bij Stal Joppen reed.

“Na vier fantastische jaren bij Stal Joppen is onze samenwerking ten einde gekomen”, aldus Rodrigo Almeida die dankbaar is voor alle kansen die hij bij Joppen heeft gekregen.

Grote sport

“Ik ben meer dan dankbaar met alle kansen die ik deze jaren heb gekregen. We hebben samen veel plezier gehad, succes en momenten die ik nooit zal vergeten. Zij gaven me alle kansen om mijn eerste stappen in de grote sport te zetten”, blikt Almeida terig op zijn tijd bij Joppen.

Nieuw hoofdstuk

“Nu gaat een nieuw hoofdstuk beginnen en ik kijk er naar uit om mijn doelen en dromen in mijn carrière te bereiken samen met Eric Berkhof bij Team Audi.”

Bron: Horses.nl/FB