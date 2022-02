Rodrigo Almeida verkoopt GB Celine, Jorden van de Kruishoeve en Echo’s Son Z

Rodrigo Almeida heeft zijn drie internationale toppaarden GB Celine (Cardento x Concorde), Jorden van de Kruishoeve (Nabab de Reve x For Pleasure) en Echo's Son Z (Echo van 't Spieveld x Nabab de Reve) verkocht. De Portugese ruiter nam afgelopen maand al afscheid van zijn Grand Prix-paarden GB Celine en Jorden van de Kruishoeve, de door Niels Bruynseels gefokte Echo's Son Z verliet zijn stallen afgelopen dinsdag.

Van het drietal paarden had Almeida de Brits gefokte Hannoveraan GB Celine het langst onder het zadel. De ruiter kreeg haar 3,5 jaar geleden te rijden. “Ze heeft een bijzonder plekje in mijn hart veroverd, ze was één van die paarden die me overal ter wereld bracht en waarmee ik prachtige herinneringen en resultaten op vijf sterren-niveau heb bepaald.” De merrie komt nu onder het zadel van een Ierse junior.

Eerder dan verwacht

Almeida had Jorden pas drie maanden te rijden. Op hun eerste gezamenlijke 5* in Oslo bleef hij foutloos en liep hij zich in alle rubrieken naar de prijzen. Later wonnen ze de 2* Grand Prix in Vejer de la Frontera. Ook Echo’s Son Z kwam nog niet zo lang geleden bij Almeida op stal. “Ik had gehoopt dat hij dit jaar mijn 5* Grand Prix-paard zou zijn, maar helaas vertrekt hij eerder dan verwacht.” Anastasia Nielsen is de nieuwe amazone van de elfjarige ruin.

Bron: World of Showjumping