Rodrigo Almeida weg bij Margaretha Hoeve

Na een periode van nog geen twee jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen Rodrigo Almeida en De Margaretha Hoeve van Eric Berkhof. De Portugese springruiter, die onder andere Kim Emmen en Ruben Romp opvolgde bij de springstal in Dinteloord, gaat nu zijn eigen weg.

“Het was een plezierige samenwerking maar het heeft uiteindelijk niet gebracht wat beiden ervan verwacht hadden. Dat gebeurt helaas in onze moeilijke sport”, aldus De Margaretha Hoeve. “Zeker zullen beide heren in de toekomst met elkaar blijven samenwerken.”

Bron: Horses.nl / Margaretha Hoeve