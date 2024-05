Rolex lanceert nieuwe wedstrijdserie in springsport

Op het CSIO Rome Piazza di Siena heeft Rolex, bekend van de Rolex Grand Slam, een nieuwe wedstrijdreeks aangekondigd. De Rolex Series omvat zes van de meest prestigieuze internationale concoursen, waarvan de vijfsterrenwedstrijd in Italië als openingswedstrijd diende.

Naast Rome vormen ook CSIO Jumping International de La Baule (Frankrijk), de Jumping International de Dinard (Frankrijk), de Dublin Horse Show (Ierland), de Brussels Stephex Masters (België) en het Winter Equestrian Festival (Florida) het decor voor de nieuwe serie. In laatst genoemde zal in maart 2025 de finale plaatsvinden.

Steve Guerdat: ‘Het prestige zal alleen maar toenemen’

“De zes shows die deel uitmaken van de Rolex Series behoren tot de beste shows ter wereld en de shows die we allemaal, als ruiters, elk jaar in ons schema markeren”, zei de Zwitserse springruiter Steve Guerdat, die de lancering bijwoonde. “Het zijn enkele van de meest prestigieuze en historisch belangrijke wedstrijden op onze kalender, en door deze geweldige groep shows samen te brengen als onderdeel van de Rolex Series, zal het prestige en de wens om te winnen alleen maar toenemen.”

‘Teken van onderscheiding’

“De bijdrage van Rolex aan uitmuntendheid in de paardensport is gebaseerd op bijna 70 jaar ondersteuning, het aanmoedigen van innovatie met respect voor de tradities van de sport”, aldus Arnaud Boetsch, Global Communications Director bij Rolex. “Na de Rolex Grand Slam of Show Jumping, bekend als het summum van de sport, zal de Rolex Series voortbouwen op de erfenis die het merk in deze tijd heeft gecultiveerd. De zes shows binnen de Rolex Series zijn verenigd in hun kwaliteiten, elk geroemd om hun competitie van wereldklasse, toonaangevende faciliteiten en opmerkelijke geschiedenis. Deel uitmaken van de Rolex Series zal een teken van onderscheiding zijn dat verder gaat dan andere vijfsterrenshows.”

Bron: WoSJ/ Horses.nl