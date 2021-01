Rolf-Göran Bengtsson: ‘De weg naar de top is lang’

Hoewel Rolf-Göran Bengtsson al tientallen jaren meedraait in de internationale top, won hij vorig jaar pas voor het eerst het Zweeds kampioenschap. Toch is de ruiter er niet zeker van of hij ooit nog weer tot de absolute top zal behoren. "Ik heb momenteel geen A-kaderpaard. De nieuwe generatie is opgestaan op en ze hebben de betere paarden tot hun beschikking", vertelt hij.

“Ik had twee paarden die het wellicht wel in zich hadden, maar de ene raakte geblesseerd en het andere paard is naar een andere ruiter gegaan. De volgende groep paarden die ik te rijden heb, zijn te jong en onervaren. Dan val je al snel terug”, vertelt Bengtsson in een interview met DN.

Geen tweede Casall

Bengtssons toppaard Casall (Caretino x Lavall I) ging in 2017 na een zeer indrukwekkende carrière met pensioen. De ruiter denkt niet ooit nog zo’n paard te rijden. “Het draait om de details, alles moet passen. De weg naar de top is lang. Casall was gezond en bleef tot aan zijn pensioen tot de absolute top behoren.”

