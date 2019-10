Rolf-Göran Bengtsson verliest toppaard

Rolf-Göran Bengtsson vormt niet langer een combinatie met Oak Grove's Carlyle (Casall x Corrado I). Eigenaar Gestüt Eichenhain hoopte dat de combinatie deel zou nemen aan het Europees kampioenschap maar ze werden niet geselecteerd. Daarop werd de elfjarige Casall-zoon opgehaald en nu gereden door Harm Lahde, de zoon van de eigenaar.

Harm Lahde bracht Oak Grove’s Carlyle eerder uit als jong paard. Daarna nam Rolf-Göran Bengtsson de teugels over. Afgelopen april won het duo de Grote Prijs op het toneel van de Wereldbekerfinale in Gothenburg. De laatste wedstrijd van de nu gescheiden combinatie was de Nations Cup-wedstrijd van afgelopen juli in Hickstead.

Opvolging

“Het is altijd triest om een ​​toppaard te verliezen, maar ik heb een hoop hele goede jonge opvolgers voor de toekomst op stal”, vertelt Bengtsson aan Ridsport.

Bron: Horses.nl/Ridsport