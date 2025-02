Rolf-Göran Bengtsson vreest voor verkoop Zuccero HV: ‘Zou het einde van m’n carrière kunnen zijn’

Rolf-Göran Bengtsson en Zuccero HV (v. Zirocco Blue VDL) wonnen afgelopen weekend de vijfsterren Grand Prix van Abu Dhabi, maar de overwinning heeft een bitterzoete nasmaak voor de Zweedse topruiter. In een interview met de Svenska Ridsport Förbundet (SRF) vertelt hij dat eigenaar het Holsteiner Verband de dertienjarige hengst wil verkopen. "Het zou wel eens de laatste Grand Prix kunnen zijn die ik heb gereden."

“Ik hoop nog altijd dat ik hem voor mezelf kan bemachtigen, maar tot nu toe heb ik geen goede oplossing gevonden”, vertelt Bengtsson. “Er moet snel iets gebeuren, want hij komt binnenkort op de markt. Als hij verkocht wordt, is het einde van mijn carrière in zicht. Ik heb in verband met mijn leeftijd geen tijd meer om nog een jong paard op te leiden richting dit niveau, maar ik zou met hem nog wel een paar jaar kunnen doorgaan.”

Successen

Zuccero begon zijn carrière onder het zadel van Bart van der Maat. De ruiter stuurde hem op zevenjarige leeftijd naar brons op de Bundeschampionate. Een jaar later kwam de hengst bij Bengtsson onder het zadel. De combinatie behaalde topklasseringen in meerdere Grote Prijzen en kwam in 2023 aan de start op het EK in Milaan. Daar wonnen ze teamgoud en werden ze individueel elfde. Vorig jaar kwamen ze in actie op de Olympische Spelen in Parijs en namen ze deel aan de Nations Cup-finale in Barcelona.

Bron: Horses.nl/SRF