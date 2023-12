Romain Duguet niet aan de start op CHI Geneve na valpartij

Na een zware valpartij van zijn paard afgelopen zondag heeft de Zwitserse Romain Duguet zijn heiligbeen gebroken. Hij zal daardoor de komende tijd uit de running zijn. Dit maakte de ruiter zelf via Instagram bekend.

” Na een zware valpartij, waarbij het heiligbeen is gebroken, ben ik vanaf vandaag tijdelijk weg van het wedstrijdterrein. Met enige spijt kan ik deze week niet deelnemen aan de CHI Geneve”, aldus Duguet.

De nummer 2 van de finale in de Wereldbeker springen van 2017 zal zes weken horizontaal moeten blijven en zal pas over een paar maanden weer in het zadel kunnen kruipen.

Bron: CHI Geneve/ Instagram