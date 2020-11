Roman over beroemde Rex the Robber verschenen

Met het boek ‘Het onwaarschijnlijke verhaal van The Robber’ van Peter van Pinxteren is de eerste roman verschenen die zich afspeelt binnen de Nederlandse paardensport, meer specifiek in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Het boek over The Robber is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en beschrijft op de eerste plaats de periode dat dit beroemde paard onder zijn toenmalige ruiter Frans van Herten liep.

Waar idool

Later zou de schimmel onder de naam Rex the Robber met Alwin Schockemöhle en Franke Sloothaak het meest winnende en meest verdienende springpaard van zijn generatie worden en uitgroeien tot een waar idool. De aanloop naar deze succesperiode is echter met recht ‘onwaarschijnlijk’ te noemen, en wordt in romanvorm uit de doeken gedaan.

Het verhaal

The Robber loopt door zijn complexe karakter en diverse slechte ervaringen met mensen trauma’s op in zijn jongere jaren en staat als onhandelbaar te boek. Na een zware blessure lijkt een enkele reis naar de slager het lot voor dit jonge dier te zijn. Maar dan kruist het pad van Frans van Herten dat van The Robber. De Limburgse amateurruiter gaat op zijn eigen wijze aan de slag met de zeer gevoelige schimmel en ontdekt het extreme talent dat in dit paard schuil gaat. Hun gezamenlijke carrière verloopt vervolgens met ups en downs, maar uiteindelijk weet de combinatie uit te groeien tot de beste van het land. Op creatieve wijze krijgt Van Herten samen met twee compagnons het eigendom van zijn droompaard in handen, waarna The Robber, eerder nog verguisd, het meest gewilde springpaard ter wereld wordt.

Ontwikkeling van Nederlandse paardensport

In dit verhaal over het eerste naoorlogse Nederlands gefokte springpaard van absolute wereldklasse komen vele grote namen uit de sport voorbij. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de paardensport in Nederland beschreven en een historisch inkijkje geboden in de handel van topsportpaarden.

‘Sprookje’

‘Het onwaarschijnlijke verhaal van The Robber’ is van de hand van Peter van Pinxteren, hoofdredacteur van onder meer KNHS-ledenmagazine Paard&Sport. Hij zegt over de totstandkoming: “Dit bijzondere verhaal over The Robber was het waard om op deze wijze vastgelegd te worden. Deze roman is niet alleen een ode aan dit ene speciale paard, maar net zo goed aan al die bijzondere samenwerkingen die we in het algemeen met paarden hebben. We weten dat er wederzijds voordeel te behalen is als er met verstand van zaken en op een juiste, respectvolle manier met een paard wordt omgegaan. Dit verhaal is daar een prachtig voorbeeld van. ‘Een sprookje’, zo werd het eerder al door een van de geïnterviewden omschreven.”

Het boek bevat 304 pagina’s en naast het hoofdverhaal diverse fotopagina’s en interviews met grote namen uit de paardensport en is verkrijgbaar via Media Boekservice en Bol.com.

Bron: Persbericht