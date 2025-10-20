Ruiterwissel voor AES-goedgekeurde hengst Jappeloup

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Ruiterwissel voor AES-goedgekeurde hengst Jappeloup featured image
Jappeloup hier onder Holly Smith Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De elfjarige AES-goedgekeurde hengst Jappeloup (v. Calvaro Z) is opnieuw van stal gewisseld. De voshengst vertrok op zevenjarige leeftijd naar Engeland en kreeg daarna meerdere ruiters in het zadel waaronder Nadja Peter Steiner en Julien Epaillard. Recentelijk werd hij gereden door Lorenzo de Luca, met wie hij furore maakte in onder andere de LGCT Grand Prix van Monte Carlo, de LGCT Grand Prix van Shanghai en de Grand Prix van Rome.

Door Petra Trommelen

Recentelijk is Jappeloup opnieuw van eigenaar gewisseld en zal hij worden uitgebracht door Clara Pezzoli. Het paard, gefokt door W.B.A. Nijhof uit Haaksbergen, werd op jonge leeftijd gereden door Zoï Snels en Patrick Lemmen.

Bron: Horses.nl/ Instagram

