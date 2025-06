Sandra Auffarths derbyspecialiste La Vista bevallen van hengstveulen

Sandra Auffarths merrie La Vista (v. Lordanos) is bevallen van een hengstveulen van Ermitage Kalone. Het veulen is geboren tijdens de 94e Hamburger Derby.

La Vista was in 2018 en 2019 succesvol in de Hamburger Derby. Met Auffarth werd de merrie in beide jaren derde. In 2022 en 2023 werden ze vierde. Daarna ging de merrie met pensioen.

Bron: Horses.nl/Hooforia