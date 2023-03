Het internationale springpaard Chuck (v. Clarimo) is verkocht. Thijssen kondigde de verkoop van de tienjarige Holsteiner-ruin op Facebook aan.

Chuck begon zijn internationale carrière onder het zadel van Karl-Heinz Markus en werd in de zomer van vorig jaar door Thijssen overgenomen. De amazone reed de ruin onder andere op de GCT/GCL-wedstrijden in Praag en New York. Top vijf-klasseringen waren er op CSI4* Maastricht en CSI4* Vejer de la Frontera.

Bron: Horses.nl/FB