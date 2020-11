Schneider, Ehning en Jung aan kop Duitse ranglijsten

Isabell Werth heeft haar koppositie op de Duitse ranglijst moeten afstaan aan Dorothee Schneider. De amazone verzamelde over het afgelopen jaar (1 oktober 2019 tot 30 september 2020) de meeste punten. In de springrichting gaat Marcus Ehning aan de leiding en Michael Jung is de beste eventer.

Schneider gaat aan kop met 83782 punten en wordt daarmee op de voet gevolgd door Werth (81625). Jessica von Bredow-Werndl maakt de top drie compleet met 52879 punten.

Ehning en Deusser wisselen stuivertje

In zijn discipline leidt Ehning met 145725 punten. De nummer één van vorig jaar, Daniel Deusser, volgt met 132725 punten als tweede, net voor Christian Ahlmann met 112618 punten.

Jung wederom aan kop

Net als vorig jaar is Michael Jung de beste Duitse eventingruiter. Met 15670 punten is hij de duidelijke koploper. Ingrid Klimke neemt met 8748 punten de tweede plaats in. De derde positie is voor Sandra Auffart.

Bron: Horses.nl/FN