Sergio Alvarez Moya neemt teugels over van Tsunami of Picobello Z

De Spaanse Sergio Alvarez Moya heeft de 7-jarige merrie Tsunami of Picobello Z (v. Thunder van de Zuuthoeve) aan zijn stallen toegevoegd. Dat maakte Picobello Horses vandaag bekend op Facebook.

De merrie is gefokt door de succesvolle Belgische fokker Luc Ruant.

Succesvol onder Belgische vlag

De Zangersheide-geregistreerde Tsunami of Picobello Z werd met succes uitgebracht door de Belgische amazone Julie Pascale Ruant. De combinatie won begin november de 1.35m-rubriek voor jonge paarden in het Spaanse Oliva.

Moeder Sao Paolo actief met Schröder

De moeder van Tsunami of Picobello Z is de 25-jarige merrie Sao Paolo (v. Libero H). De Hannoveraner werd in de internationale ring door Gerco Schröder uitgebracht van 2006 tot 2009.

Bron: Horses.nl/Facebook