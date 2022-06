SF Equestrian stelt Bart Bles op non-actief op basis van positieve dopingtest

SF Equestrian heeft Bart Bles per direct op non-actief gesteld ten aanzien van al zijn werkzaamheden en betrokkenheid bij het bedrijf. SF Equestrian werd geïnformeerd dat de ruiter bij de dopingcontrole na afloop van het Nederlands kampioenschap in Deurne positief is getest op gebruik van een middel dat op de lijst van humane ongeoorloofde middelen staat.

“SF Equestrian is volledig verrast en geschokt over de positieve test bij ruiter Bart Bles. Een dergelijke positieve test past op geen enkele wijze binnen de sport én de contractueel overeengekomen huisregels ten aanzien waarvan SF Equestrian een strikt zero-tolerance beleid voert. Over de verdere en toekomstige gevolgen zal op een later moment nadere informatie worden verstrekt”, laat SF Equestrian in een persbericht weten.

Bron: Persbericht