SF Equestrian verkoopt Chambertino Z

Na de verkoop vorig jaar van Long John Silver (v. Lasino), Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) en Comme-Laude W (v. Comme il faut), heeft Jur Vrielings sponsor SF Equestrian nu Chambertino Z (v. Chambertin) verkocht. De twaalfjarige hengst, die door zowel Jur Vrieling als Suzanne Tepper werd uitgebracht, gaat zijn carrière voorzetten in Canada.

Chambertino Z was eerder in eigendom van Jos Lansink en werd in 2022 aangekocht door SF Equestrian. Vanaf dat moment werd de hengst afwisselend uitgebracht door Jur Vrieling en zijn partner Suzanne Tepper. Onder Vrieling sprong de hengst onder andere in 2022 naar een derde plaats in Valkenswaard en een vijfde plaats in de Global-etappe van New York.

Tepper

Zijn laatste CSI’s in Nederlandse dienst sprong Chambertino Z onder Tepper. Zij reed de hengst vorig jaar in Zuidwolde, Exloo en Riesenbeck.

Bron: Horses.nl / FB SF Equestrian