SF-hengst Dollar du Rouet verder onder Grégory Wathelet

De Belgische topruiter Grégory Wathelet heeft een nieuw paard onder het zadel. Dat is de achtjarige bij het Selle Français goedgekeurde hengst Dollar du Rouet (Chacco-Blue x Quaprice Bois Margot). De kersverse combinatie debuteerde vandaag op CSI Vilamoura en doel is doorstromen naar het hoogste niveau.

Dollar du Rouet werd eerder uitgebracht door Gilles Botton. Onder deze Franse ruiter maakte de hengst als zesjarige in Mons Ghlin zijn debuut in het internationale jonge paarden-circuit. Begin dit jaar sprong de combinatie meerdere rubrieken in Royan.

Bron: Horses.nl / Studforlife