SFN II koopt Etoulon-dochter Juwel

SFN II heeft een nieuw paard aangeschaft. Het gaat om de vijfjarige KWPN-merrie Juwel (Etoulon VDL x L'Esprit). "De selecteurs van het Springpaarden Fonds Nederland II hebben onlangs bij de directie de merrie Juwel voorgedragen om aan te kopen", meldt Springpaarden Fonds Nederland.

Juwel werd gefokt door de heer G.B. Busscher uit Geesteren en in eigendom van Peter Olthof in Langeveen en de Sleiderink-Westerhof Stables.

Greve: ‘Ruig springend’

“Juwel is een ruig springende merrie”, zegt SFN-selecteur Willem Greve die de merrie onder toeziend oog van de mede-selecteurs in een parcours testte. Volgens SFN II is Juwel groot, langgelijnd en lijkt ze een krachtpatser te zijn. “Met deze aankoop kunnen we blij zijn.”

Sjaak Sleiderink

Sjaak Sleiderink blijft Juwel SFN voorlopig rijden. “Er is duidelijk met hem gecommuniceerd dat wanneer de selecteurs van mening zijn dat op enig moment een andere ruiter tot betere prestaties zou kunnen komen met Jewel, een ruiterwissel altijd tot de mogelijkheden behoort”, aldus SFN.

Bron: Horses.nl/SFN