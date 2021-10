SFN investeert in Grandorado-zoon

Springpaarden Fonds Nederland II (SFN) heeft geïnvesteerd in een nieuw paard. Dat is de vierjarige Manana Manana (Grandorado TN x Haarlem) die in eigendom was van Erik Wiefferink uit Wierden. SFN heeft de KWPN-ruin omgedoopt tot Mister SFN en hij blijft in training bij Hessel Hoekstra.

Onder Hessel Hoekstra maakte de door A.J.G. Lautenschutz uit Ruurlo gefokte ruin zijn debuut in de sport en hij viel de selecteurs op door zijn enorme kwaliteiten. “Omdat de naam Manana Manana in het Nederlandse taalgebruik wellicht toch een iets negatieve klank heeft – wij denken namelijk graag ogenblikkelijk zaken te doen, in plaats van zo meteen of anders morgen – heeft de directie gemeend deze vierjarige om te dopen in Mister SFN”, aldus SFN.

Goede opleiding

Hessel Hoekstra blijft Mister SFN de komende tijd rijden. “De doelstellingen van het SFN II werden door zowel Wiefferink als Hoekstra volledig onderschreven: in de eerste plaats Mister SFN een goede opleiding als springpaard te geven.”

Bron: SFN