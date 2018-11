Sidney Eras: ‘Welkom thuis Q Royal Palm Z’

Na dertien jaar is de Zangersheide-gefokte merrie Q Royal Palm Z (Quidam de Revel x Rinconas) terug op haar geboortegrond. De merrie werd gefokt door de familie Eras en werd als veulen verkocht. In haar daarop volgende carrière sprong ze internationaal onder Eiken Sato, Jonna Ekberg en Rodrigo Pessoa.

De moeder van Q Royal Palm Z, Collezione Cesaro La Perla, was meerdere jaren op het hoogste niveau actief onder het zadel van Rob Eras. In 2001 won het duo met het Nederlandse team de Samsung Nations Cup finale en in 2003 wonnen ze de 5* Grote Prijs in Modena.

Weer thuis

“Na dertien jaar is Q Royal Palm Z weer thuis bij ons op stal, waar ze de rest van haar leven mag doorbrengen”, schrijft Sidney Eras, die halfzus Niagara de Muze (v. Nabab de Reve) reeds in enkele internationale jonge paarden-rubrieken aan start bracht.

