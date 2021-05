Siebe Kramers GP-paard Zizi Donaldson BH (14) uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Zizi Donaldson BH (Quidam de Revel x Caletto III) die door Siebe Kramer in de internationale sport werd uitgebracht. De 14-jarige Holsteiner merrie van Stoeterij Black Horses mag gaan genieten van haar pensioen en zal worden ingezet voor de fokkerij.

Zizi Donaldson BH begon haar carrière in de internationale sport onder Johnny Pals. In 2016 nam Siebe Kramer de teugels over. Het duo behaalde een hele rits top-5 klasseringen waaronder in Lier, Roosendaal, Lanaken, Moorsele, Kronenberg en Bonheiden. Overwinningen waren er in Roeser, Zuidwolde en Opglabbeek. De laatste wedstrijd was afgelopen februari in Opglabbeek. Daar sprong het duo meerdere foutloze rondes.

Bron: Horses.nl