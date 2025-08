Siebe Leemans nog steeds in het ziekenhuis maar situatie is stabiel

"Met hoge verwachtingen gingen we naar het EK, maar dat draaide uit op onze grootste nachtmerrie…", zo schrijft Team Leemans vandaag op hun socials. De 19-jarige Siebe Leemans ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar is inmiddels aan de beterende hand. "Na een paar kritieke dagen gaat het voor nu goed met Siebe. Hij heeft nog een lange weg te gaan, maar we hadden ons op dit moment niets beters kunnen wensen. Hij is stabiel en staat te popelen om zo snel mogelijk naar huis te gaan, al zal dat waarschijnlijk wat langer duren dan hij hoopt.”