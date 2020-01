Siebe Leemans wint eerste competitiewedstrijd KNHS Hartog Lucerne Trophy

Op 12 januari werd de eerste competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy 2020 verreden in Bunschoten. Siebe Leemans won de eerste wedstrijd met zijn schimmel Voodstock de l’Astree.

Jersey Kuipers was in de barrage – waarin de vijftien best scorende combinaties uit het op stijl beoordeelde parcours terugkwamen – de snelste met Black Line JK Horsetrucks. Haar gedecideerde manier van rijden bracht haar in de eerste omloop op de vijfde plaats. Totaal werd de amazone tweede achter Siebe Leemans.

Op de derde plaats eindigde Lotte Hermans en haar fijn en lichtvoetig springende Apache des Bruyeres.

Veelbelovende combinaties

“Er is goed gereden en ik heb enkele veelbelovende combinaties en veel goede pony’s gezien”, klonk Edwin Hoogenraat enthousiast. De bondscoach beoordeelde alle combinaties en voorzag ze na het parcours van positief en instructief commentaar. Er kwamen 25 ruiters aan start in het ZZ parcours.

81,5 punten voor stijl

De hoogste punten in de eerste op stijl beoordeelde ronde waren voor Siebe Leemans en Voodstock de l’Astree. Siebe reed zijn pony met heel veel ritme door het parcours, zit heel licht en mooi in balans. Met 81,5 punten won de ruiter uit Oost en West Middelbeers het eerste onderdeel. In de tweede ronde direct op tijd reed Siebe de vijfde tijd, wat hem over beide wedstrijdonderdelen van de KNHS Hartog Lucerne Trophy de overwinning bezorgde.

Vader Koen

“Ik was ook heel blij met de punten van de bondscoach in de eerste ronde”, vertelt Siebe Leemans. “En ik heb ook nog wat tips gekregen waar ik heel veel mee kan. Dus daar ga ik nog aan werken. Mijn vader Koen is altijd ruiter geweest, dus ik denk dat ik wel wat van hem opgepikt heb.”

Paplepel

De 13-jarige ruiter heeft het paardrijden van huis uit meegekregen en heeft aan zijn vader en zus Fleur een goed voorbeeld. “Mijn pony Noriego de Rilloo is van Fleur geweest, dus daar kon ik vrij snel mee verder in het Z en in de Hartog Trophy. Voodstock heb ik nog niet zo lang, maar deze heeft ook al wel internationaal gelopen. Die snapt wel goed hoe het spelletje werkt. Voodstock is net nog wat makkelijker te rijden dan Noriego.”

Top 5 klassering

Met de paardgefokte Noriego de Rilloo (v. For Pleasure) wist Siebe ook te overtuigen en eindigde in de top 5. “Thuis rijd ik veel dressuurmatig, maar dat is toch anders dan dat je hier Hartog rijdt en tips meekrijgt van de bondscoach. Ik word daar niet zenuwachtig van. Ik zie hem vaker op wedstrijden. Mijn vader helpt me thuis en één keer in de week komt Teun van de Broek. Dat is ook heel fijn. Hij let goed op mijn stijl en let er op dat ik de lijnen goed recht rijd en dat ik mijn pony goed voor elkaar heb.”

Voorlopig bij de pony’s

Siebe is gedreven maar ziet nog geen toekomst bij de paarden. “Ik ben 13 en niet zo groot, dus blijf nog wel even bij de pony’s. Ik heb vorig jaar al een keer internationaal gestart en hoop dit jaar verder Europa in te gaan, naar wedstrijden in Zwitserland bijvoorbeeld.”

Bron: Horses.nl/KNHS