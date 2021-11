Simone Blum vindt de opvolger van DSP Alice

Simone Blum heeft sinds enkele maanden de door Paul Schockemöhle gefokte Diachacco (Diarado x Chacco Blue) onder het zadel. De wereldkampioene bracht de negenjarige OS-hengst al aan de start op de internationale concoursen in Lamprechtshausen en San Giovanni. Afgelopen weekend won de combinatie de (nationale) Grote Prijs van Sachsen in Chemnitz. Diachacco is de beoogde opvolger van Blums merrie DSP Alice.

Diachacco, die is gefokt uit een volle zus van de OS- en Zangersheide-goedgekeurde hengst Tailormade Chaloubet van Soren Pedersen, begon zijn internationale carrière met Leonie Bredemeier. Daarna bracht Matias Alvaro de hengst één keer aan de start en sindsdien zat Niklaus Rutschi in het zadel van Diachacco. In juni dit jaar vertegenwoordigden Rutschi en Diachacco het Zwitserse team dat aan de start kwam op CSIO5*-NC St. Gallen.

Bron: Horses.nl