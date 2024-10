Sportcarrière Evelina Tovek voorlopig on hold

"Na zeven ongelooflijke jaren in het buitenland is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik keer terug naar Zweden om meer betrokken te zijn bij ons familiebedrijf", zo meldt Evelina Tovek op haar socials. De Zweedse pupil van Henrik von Eckermann geeft daarbij de teugels van haar topmerrie Azaria Dinero (v. Mylord Carthago) over aan haar leermeester.

Tovek vervolgt: “Om in mijn sport op het hoogste niveau te kunnen concurreren, is volledige toewijding vereist en in het begin zal ik niet genoeg tijd hebben om me zowel op de sport als het bedrijf te concentreren. Ik ben blij om te kunnen delen dat we samen met mijn familie hebben besloten om mijn topmerrie Azaria Dinero over te laten aan Henrik.”

Eind 2022 nam de Zweedse amazone de teugels van de inmiddels veertienjarige schimmelmerrie over van Jérôme Guéry, die de merrie in een jaar tijd aardig in de kijker had gereden.

Bron: Horses.nl/ Instagram