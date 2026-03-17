Springlegende Itot du Château viert 30e verjaardag

Pedigrees by HorseTelex
Itot du Chateau en Edwina Alexander-Tops Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De legendarische Itot du Château (Le Tot de Semilly x Galoubet A) heeft enkele dagen geleden de respectabele leeftijd van dertig jaar bereikt. De Selle Français-ruin vormde jarenlang een gouden combinatie met Edwina Tops-Alexander en groeide uit tot een van de beste springpaarden ter wereld. Het duo schreef geschiedenis door in 2011 én 2012 de finale van de Global Champions Tour op hun naam te schrijven.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
