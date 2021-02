Springonderdelen jeugd Olympische Spelen in 2022 in Aken

Voor veel jonge springruiters gaat een droom volgend jaar in vervulling. De ruiters die zich kwalificeren voor deelname aan de jeugd Olympische Spelen, mogen dit kampioenschap rijden in de beroemde Aachener Soers.

De jeugd Olympische Spelen zouden volgend jaar in Senegal plaatsvinden, maar door de corona pandemie heeft het Olympisch comité besloten om deze uit te stellen tot 2026.

Groen licht

De FEI kreeg van het IOC groen licht om vanwege de uitgestelde jeugd Olympische Spelen een vervangend springtoernooi te organiseren. Van 28 juni tot 3 juli kunnen 14- tot 18-jarige ruiters hieraan deelnemen.

Jeugd blijven inspireren

FEI-voorzitter Ingmar De Vos is blij met het initiatief: “We zijn verheugd dat het IOC het initiatief voor een vervangend toernooi heeft gesteund en dat het nu zal plaatsvinden in de wereldberoemde Aachener Soers. De jeugd is onze toekomst en wij moeten de ontwikkeling van jeugdactiviteiten in de paardensport behouden om deze nieuwe generatie atleten te blijven inspireren.”

Format hetzelfde

Het format van de wedstrijd blijft hetzelfde als bij de jeugd Olympische Spelen. Dertig ruiters en amazones uit dertig landen uit zes continenten strijden tegen elkaar in een team- en individuele competitie.

Bron: Horses.nl/St-Georg