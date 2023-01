Springruiter Nisse Lüneburg verlaat de stallen van Jan Tops

De Duitse springruiter Nisse Lüneburg heeft op zijn Instagram bekend gemaakt eind januari te stoppen als stalruiter voor Stal Tops. Samen met de komst van Maurice Tebbel leek het erop dat Jan Tops een sterk staaltje Duitse rijkunst in huis had gehaald. Aan de samenwerking met Nisse Lüneburg komt nu alweer een einde.

Op zijn Instagram valt te lezen dat Lüneburg zelf heeft besloten om per eind januari te stoppen bij Stal Tops. ”Ik heb besloten per eind januari de stallen van Jan Tops te verlaten. Ik ben dankbaar voor de leerzame tijd. Het was absoluut de goede beslissing om hier vorig jaar naar toe te komen. Ik ga nog drie weken naar Oliva maar daarna is het tijd voor iets nieuws.” Het is nog niet duidelijk wat Lüneburg na januari gaat doen.