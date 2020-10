Springtalent Cassolino naar Eric Lamaze

Stephex Stables heeft geïnvesteerd in de 7-jarige Oldenburger Cassolino (v. Casino Berlin). De schimmel gaat zijn carrière vervolgen met Eric Lamaze in het zadel. De hengst werd in oktober in de sport uitgebracht op 1.35m-niveau door de Amerikaan Michael Hughes. Daarvoor reed Phillippa W. Linde de Oldenburger.