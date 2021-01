Stal Tops start dekstation

Edwina Tops-Alexander nam in februari 2019 de teugels van Bacardi VDL (Corland x Kannan) van Janika Sprunger over, maar de reed de hengst heeft sinds april dat jaar al geen concoursen meer gelopen. Nu biedt Stal Tops de vijftienjarige hengst en zijn stalgenoot Cinsey (Contendro I x For Pleausre) ter dekking aan.

Bacardi VDL won op zevenjarige leeftijd – toen nog met Jos Lansink – zilver op het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden in Lanaken. Daarna nam Sprunger plaats in het zadel van Bacardi VDL. Het duo vertegenwoordigde Zwitserland op de Wereldruiterspelen van 2018 in Tryon. Kort na de winst op CSI-W Dubai werd de hengst verkocht aan Jan Tops.

Ter dekking

Hoewel Bacardi VDL werd aangeschaft als sportpaard voor Tops-Alexander, verscheen de combinatie slechts een paar keer in de ring. Inmiddels wordt hij dus ter dekking aangeboden. Stalgenoot Cinsey wordt eveneens aangeboden via Stal Tops.

Bron: St. Georg