Stal Wilten heeft met El Rocco een nieuw talent op stal

Recent werd bekend dat SF Equestrian de focus de komende jaren op de realisatie van de nieuwe stal in Beuningen gaat leggen en minder op de topsport. Daardoor zijn er heel wat toppaarden van Jur Vrieling verkocht. Zo nu ook het Grand Prix-paard El Rocco, die zijn intrede bij Stal Wilten heeft gemaakt. Dat maakte de stal op Instagram bekend.

“Dit getalenteerd springpaard, zoon van de beroemde Zirocco Blue VDL, heeft talloze overwinningen op zijn naam staan, zoals zijn recente overwinning in de CSI5* Global Championship Tour in Doha. El Rocco RW is een kracht om rekening mee te houden, en we zijn er blij mee dat hij ons team komt versterken”, aldus Stal Wilten op Instagram.

Meerdere successen

De door C. en H. Soethout-Koopman gefokte schimmelruin kende onder Bart Bles en Jur Vrieling meerdere successen. Zo won hij onder het zadel van Bart Bles onder andere de CSI2* Grand Prix over 1.45m in Samorin in 2021, evenals de CSI4* 1.45m-1.50m in Valence. In februari 2023 was er met Jur in het zadel de overwinning in de CSI3* 1.50m in Neumünster en wonnen ze de Indoor Derby op The Dutch Masters. In maart dit jaar wisten ze de eerste ronde van de Global Champions League competitie in Doha op hun naam te schrijven.

Bron: Horses.nl/Instagram