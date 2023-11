Sterrehof’s Cayetano Z onverwachts overleden

Sterrehof's Cayetano Z (v.Caretano Z) is op bijna twintigjarige leeftijd onverwachts overleden. Dat meldt Stoeterij Sterrehof vandaag zelf op facebook. De 1.60m Grand-Prix hengst was één van de boegbeelden van hun stoeterij en kende een glansrijke carrière onder het zadel van Julia Houtzager-Kayser.

Al op achtjarige leeftijd maakte de hengst zijn internationale debuut onder de amazone Julia Houtzager-Kayser. Hij deed voor Oostenrijk zowel in 2016 als in 2018 mee aan de FEI Nations Cup Finale en verscheen in 2017 in de ring op het Europees Kampioenschap. Daarnaast waren er voor de combinatie verschillende top-3 klasseringen in diverse Grote Prijzen.

Fokkerij

Hoewel de hengst was goedgekeurd bij Zangersheide, werd hij voor 2018 nog niet eerder ingezet voor de fokkerij. Na zijn sportpensioen begon zijn loopbaan als dekhengst op gang te komen. Zijn eerste nakomelingen bleken veelbelovend waardoor een erkenning bij het KWPN volgde. Inmiddels maken zijn oudste nakomelingen hun debuut in de ring en is één van zijn zonen uit de eerste jaargang aangewezen.

Bron: Horses.nl/ Stoeterij Sterrehof