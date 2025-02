Steve Guerdat door operatie langs de kant: ‘Moeilijk te accepteren’

Steve Guerdat staat noodgedwongen de kant. De topruiter heeft afgelopen dinsdag een spoedoperatie aan zijn rug moeten ondergaan vanwege een hernia. De huidige nummer twee van de wereldranglijst had zich gekwalificeerd voor de Wereldbekerfinale in april maar daar moet een streep doorheen.

“Vlak voor kerst heb ik een succesvolle meniscusoperatie ondergaan en afgelopen dinsdag was het mijn rug die ik dringend moest laten opereren vanwege een hernia. Dat was zeker niet nieuw maar de hernia was de afgelopen weken verplaatst en in omvang toegenomen”, aldus Steve Guerdat.

Dromen van schitteren

Ondanks zijn gezondheidsproblemen keek Guerdat uit naar Indoor Brabant en de Wereldbekerfinale in zijn eigen land. “De wens om naar de eerste Rolex Grand Slam van het jaar te gaan en me te kwalificeren voor de Wereldbekerfinale in eigen land had de overhand genomen. En ja, ik droomde ervan om daar te schitteren.”

Ondenkbaar

“Mijn medische team heeft mij helaas duidelijk gemaakt dat het ondenkbaar is om mee te doen. Ik heb tijd nodig om eerst weer op de been te komen, laat staan te paard. Ik ben in hele goede handen en ik ben heel gemotiveerd om snel terug te komen maar ik moet de nodige tijd nemen”, vervolgt Guerdat.

Pijn en angst

“Ik geef toe dat het moeilijk is om dat te accepteren, na alle inspanningen van deze winter en de obsessie om me te kwalificeren die tot het allerlaatste moment in Gothenburg duurde. Maar de pijn en angst van de afgelopen dagen hebben mij ook doen beseffen dat ondanks alle passie die ik heb voor mijn sport, het geen zin heeft als de gezondheid niet in orde is.”

