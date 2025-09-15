Steve Guerdat focust op herstel na tweede rugoperatie

De Zwitserse springruiter Steve Guerdat heeft opnieuw een rugoperatie ondergaan. Het is zijn tweede ingreep in korte tijd: in februari werd hij al geopereerd aan een hernia, waarna hij in mei zijn comeback maakte in de ring.

Tijdens het concours in Dinard in juli kwamen de rugklachten echter terug. Nadere onderzoeken wezen uit dat de geopereerde tussenwervelschijf opnieuw problemen veroorzaakte. Hoewel Guerdat nog probeerde door te rijden – onder meer in Brussel en Spruce Meadows – bleek een tweede operatie onvermijdelijk.

“Alles is goed verlopen en ik voel me steeds beter,” aldus Guerdat in een verklaring op zijn website. “Maar nu is het tijd om te rusten en me te concentreren op mijn herstel. Mijn paarden zijn in topconditie en dankzij mijn team heb ik toch nog mooie resultaten kunnen neerzetten.” De Zwitserse topruiter moet nu een periode van rust en revalidatie inlassen, voordat hij kan terugkeren in de wedstrijdsport.

Bron: Horses.nl/ Statement Guerdat