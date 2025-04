Steve Guerdat geeft update over gezondheid: ‘Nu volledig gefocust op mijn herstel’

Vijf weken geleden kwam Steve Guerdat noodgedwongen langs de kant te staan. Guerdat moest toen vanwege een hernia een spoedoperatie aan zijn rug ondergaan. Nu heeft de topruiter, in 2024 winnaar van Olympisch zilver en regerend Europees kampioen, een update over zijn gezondheid gegeven.

“Allereerst wil ik iedereen heel erg bedanken voor alle steunbetuigingen en medeleven. Dit alles helpt en motiveert mij dagelijks en ik kijk er naar uit iedereen snel weer op het wedstrijdterrein te zien”, aldus Steve Guerdat.

Focus op herstel

“Het is vijf weken geleden dat ik geopereerd ben en ik ben nu volledig gefocust op mijn herstel. Alles gaat heel goed, dankzij een fantastisch team dat zich elke dag inzet om mij weer in topvorm te krijgen. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.”

Vijftien Wereldbekerfinales

“Ook de paarden zijn in uitstekende conditie, dankzij mijn geweldige team. Ik heb er vertrouwen in dat ik binnenkort weer ‘back on track’ ben en vol energie aan de slag kan. Ik wil ook een kleine groet overbrengen aan de Wereldbekerfinale in Basel. Ik ben ervan overtuigd dat het geweldig zal zijn”, besluit Guerdat die zelf aan maar liefst vijftien Wereldbekerfinales deelnam en daarvan drie keer won.

