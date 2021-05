Steven Veldhuis verkoopt GP-paard Hoselinde

Steven Veldhuis heeft afscheid genomen van zijn toppaard Hoselinde (Campbell VDL x Zeus). De negenjarige GP-merrie gaat haar carrière voorzetten in het buitenland.

Steven Veldhuis bracht de door Maatschap Van Esch gefokte Hoselinde succesvol uit in de basissport. In 2018 debuteerden ze in Zeewolde internationaal bij de jonge paarden en wonnen toen gelijk een rubriek. Vervolgens waren er hoge klasseringen in onder andere Kronenberg, Wierden, Zuidwolde en Zuidbroek. Dit jaar reed Veldhuis de merrie in Lier en Opglabbeek.

Bron: Horses.nl