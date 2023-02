Succesvolle springpony Hertogin overleden

De pony Hertogin is afgelopen zaterdag op 33-jarige leeftijd overleden. De door A.W.A. Vos gefokte merrie was met Beau Graatsma en Wouter Vos actief in de internationale springsport en won onder andere zilver op de Europese kampioenschappen in Saumur.

Hertogin won met zowel Graatsma als Vos meerdere internationale springrubrieken voor pony’s. Daarna kwam ze in het bezit van Teun Schripsema. Schripsema bracht de merrie de laatste jaren in de sport uit, daarna ging ze met sportief pensioen. Afgelopen zaterdag is Hertogin overleden.

Bron: Horses.nl