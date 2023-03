Suus Kuytens GP-paard Dallas uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Dallas du Domaine Z (Darco x Calido I). De bij Zangersheide goedkeurde hengst werd door eigenaresse Suus Kuyten ruim acht jaar in de internationale sport uitgebracht mag nu van zijn wedsrtijdpensioen gaan genieten. De 19-jarige hengst heeft de stallen van Kuyten verlaten en gaat ingezet worden voor de dekdienst.

“Na bijna negen jaar samen wedstrijden, hebben we besloten om Dallas zijn welverdiende pensioen te geven”, aldus Suus Kuyten. De door Luc de Brauwer gefokte Dallas du Domaine Z debuteerde in de internationale sport onder Wesley Heydens. In augustus 2014 nam Kuyten de teugels over.

Grote Prijzen

Kuyten heeft met Dallas een hele reeks top tien klasseringen op naam staan en plaatste zich in meerdere Grote Prijzen. De laatste internationale wedstrijd van het duo was vorig jaar november in Lier.

