Suus Kuytens WK-paard Gacarla VDL verkocht

Suus Kuyten en Harrie Wiering hebben afscheid genomen Gacarla VDL (Arezzo VDL x Indoctro). Beiden brachten de merrie succesvol uit in de internationale sport. Onder Kuyten sprong Gacarla als zevenjarige op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. De negenjarige merrie gaat haar carrière voortzetten in Polen.

Gacarla debuteerde als zesjarige internationaal bij de jonge paarden onder Suus Kuyten. Zij bracht de door VDL Stud gefokte merrie tot het begin van dit jaar uit. Daarna zat Harrie Wiering in het zadel. Hun laatste CSI was vorige maand in Kronenberg. Daar behaalden ze onder andere de derde plaats in het tweefasen en de tiende plaats in de Grote Prijs.

Gacarla VDL onder Suus Kuyten op het WK in Lanaken:

Bron: Horses.nl