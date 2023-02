Sytze van Dellen jr: ‘De droom is al een beetje reëler geworden’

Deze jonge ruiter wil in de toekomst wel heel graag op mooie vijf sterren concoursen rijden. Hij is vernoemd naar zijn (bekende) paarden opa waar velen misschien aan denken bij deze naam, maar dat zou in de toekomst zo maar eens kunnen veranderen. In de serie 'Dromen van het CHIO' spreekt de organisatie met de Sytze van Dellen jr. "Ik zou heel graag op het hoogste niveau willen rijden in de toekomst. Niet gewoon rijden, maar echt competitief. Het is nog wel ver weg en ik moet nog veel leren, maar ik verwacht niet helemaal ondenkbaar."

Sytze is 18 jaar en woont in Opende (Gr) op de Eloma Hoeve samen met zijn vader, moeder en twee zussen Anniek (23) en Gemma (14). De opa van Sytze is de bekende KWPN fokker – in 2006 zelfs KWPN fokker van het jaar – Sytze van Dellen sr. Op de dag dat hij 18 jaar werd en alleen mocht auto rijden begon hij met werken bij Jur Vrieling en Suzanne Tepper. Voor halve dagen, want in de middag rijdt hij op de VOF van zijn ouders en opa van Dellen, de Eloma Hoeve waar bijna 120 paarden de stallen bevolken. Het zal niemand verbazen dat Sytze zijn toekomst ziet in de paarden.

Met 14 jaar al vrijwilliger

In 2017 kwam Sytze voor de eerste keer naar het CHIO Rotterdam als publiek. Sytze: “Ik was toen 12 jaar, nog nooit op zo’n groot concours geweest en vond het heel indrukwekkend. Via onze kennis Marjan de Wildt kwam daar in 2019 met het EK een vervolg op, zij werkt daar als coördinator van één van de vrijwilligersteams. In eerste instantie vond ze me te jong, ik was toen 14 jaar, maar ze stemde toe en dat pakte goed uit. Ik vond het heel leuk en leerzaam. Zo’n evenement op deze manier meemaken is een belevenis. Ik moest veel Engels praten wat ik nog niet heel goed kon, maar zo wel snel leerde.”

Jongensdroom

“Mijn mooiste herinnering aan het CHIO Rotterdam is het EK in 2019. In eigen land… dat ik daar vrijwilliger mocht zijn, terwijl ik nog zo jong was. Indrukwekkend vind ik dat nog steeds. De sfeer was geweldig en ik bedacht me toen al dat ik daar ook wel eens zou willen rijden. Wat toen nog niet meer dan een jongensdroom was overigens. Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder en is die droom al een beetje reëler geworden. Ja, ik zou heel graag op het hoogste niveau willen rijden in de toekomst. Niet gewoon rijden, maar echt competitief. Het is nog wel ver weg en ik moet nog veel leren, maar ik verwacht niet helemaal ondenkbaar.”

Al elf jaar te paard

“Ik begon met rijden toen ik zeven jaar was op mijn pony Dinky Toy, dat was een tijd met zowel ups als downs. Daarna kwam Mystery, een hele goede pony waarmee ik veel gewonnen heb, onder andere goud en zilver in de klasse Z tijdens de landelijke kampioenschappen. Met Mr Hood heb ik mijn eerste wedstrijden bij de junioren gereden. Daarna begon ik met het rijden van de paarden op ons eigen bedrijf. Alle paarden zijn voor de verkoop, alleen Ibalia misschien niet, ik heb acht paarden die in ieder geval voorlopig voor mij zijn en die ik opleid voor en uitbreng in de sport.”

Alles zelf gefokt

“Mijn toppaard is Ibalia (10) waarmee ik nu 1.40 m rij. De eerste keer 1.40 was internationaal op Indoor Friesland en onlangs heb ik haar nationaal op Jumping Amsterdam gestart waar ik vierde werd. Als ik geen balk had gehad, had ik zelfs gewonnen. Mijn andere twee wedstrijdpaarden voor het internationale werk zijn Kevin van acht jaar en Quebec Z van zes jaar. De laatste is weer een zoon van Ibalia. Naast deze drie paarden heb ik nog vijf jongere paarden. Leuk om te vertellen is dat al onze paarden zelf gefokt zijn en dat ook alle hengstenkeuzes door onze familie zijn bepaald. Sinds twee maanden werk ik bij Jur Vrieling en Suzanne Tepper. Ze helpen mij beiden veel en daar leer ik heel veel van. Totaal rij ik ca. elf paarden per dag.”

Kans heel graag grijpen

Sytze doet nuchter, duidelijk en bescheiden zijn verhaal. Op de vraag wanneer de ruiter op het CHIO in de ring verschijnt, antwoord hij: “Ik hoop eigenlijk dit jaar! Er worden voor de eerste keer 2*sterren rubrieken uitgeschreven en wanneer de gelegenheid zich voordoet, zou ik die kans heel graag grijpen. Mijn paarden en ik zijn er klaar voor! Overigens sta ik ook nog steeds open voor het vrijwilligerswerk. Het was in 2019 heel leuk en het is gewoon heel gaaf om zo’n evenement achter de schermen mee te maken en je aandeel te leveren aan een top concours”.

Jur, Harrie en Marcus

Heeft Sytze voorbeelden en van wie krijgt hij les? Sytze: “Ik kijk graag naar topruiters als mijn werkgever Jur Vrieling, Harrie Smolders en Marcus Ehning. Als Jur thuis is helpt hij mij iedere dag en dat geldt ook voor Suzanne. Sinds bijna twee jaar ga ik ook helemaal naar het Brabantse Uden om te lessen bij Ernest Kwint. Dat bevalt heel goed en zijn lessen en die van Jur en Suzanne sluiten goed op elkaar aan. Mijn favoriete paarden zijn Explosion W van Ben Maher en Long John Silver van Jur, wat een vermogen hebben die beiden.”

Opa Sytze sr.

“Ik wil nog graag zeggen dat ik mijn vele hippische genen van mijn opa heb, Sytze van Dellen sr. Opa is dan ook mijn allergrootste fan. Overal is hij bij en altijd zit hij vooraan. Hij gaat zelfs trouw iedere keer mee naar les helemaal in Brabant. Ook als ik wedstrijd heb, mist hij niets. Al start ik ’s ochtends om 8.00 mijn eerste paard en ’s avonds om 23.00 mijn laatste, hij is er. Mooi vind ik dat.”

