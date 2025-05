Tani Joosten start haar eigen stal in Zevenaar

Vier jaar lang was Tani Joosten werkzaam in de stallen van Hans Hendriks, maar nu heeft de ambitieuze amazone (26) besloten haar eigen sportstal te starten. Vanaf juni zal ze haarzelf volledig toe gaan leggen op de training en verkoop van springpaarden vanuit haar basis in Zevenaar.

Joosten heeft zich de afgelopen jaren flink in de kijker weten te rijden met de door W. van de Mheen gefokte Galdal Me (v. Zambesi TN) en mocht meermaals het oranje jasje aantrekken. Het was dan ook niet voor niets dat ze in haar debuutjaar van het KNHS Talententeam verkozen werd tot KNHS Talent van het Jaar 2024.

Joosten behoudt Galdal Me

Naast het opstarten van haar eigen bedrijf kan Joosten ook haar sportieve ambities blijven voortzetten, want ze behoudt de beschikking over de veertienjarige ruin. “Ik kijk uit naar wat de toekomst gaat brengen. Daarnaast ben ik ook heel blij dat ik Galdal Me mag blijven rijden”, zo schrijft Joosten op Instagram.

