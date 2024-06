Thibeau Spits’ Calvino II de Nyze verkocht

Na het vertrek van Foncetti vd Heffinck (v. For Pleasure) heeft ook de tienjarige hengst Calvino II de Nyze de stallen van Spits-Ceulemans verlaten. De Calvaro Z-zoon is gefokt door Danny en Jens Nijs en vormde ongeveer anderhalf jaar een combinatie met de Belgische ruiter, die hem verder opleidde tot Grand Prix-niveau.

De hengst begon zijn opleiding onder het zadel van Jens Nijs en Niels Fockaert. Onder Spits sprong hij vorig jaar naar een derde plaats in de CSI4* Grand Prix van Moerzeke. Afgelopen jaar was er onder andere een zesde plaats in het CSI5* 1,55m in Mexico en een achtste plaats in de eerste omloop van de GCL van Shanghai.

Bron: Horses.nl/ Facebook