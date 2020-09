Thomas Brandt gehuldigd als Berufsreiter-kampioen

In Bad Oeynhausen werd dit weekend het Duitse kampioenschap voor beroepsruiters gehouden en Thomas Brandt kwam na drie ritten onbetwist als winnaar uit de bus. Brandt was de enige van de drie finalisten, die alle keren foutloos bleef.

Het was niet de eerste keer dat Brandt een gooi deed naar de titel, maar het was wel de eerste keer dat hij de finale haalde.

Brandt won de titel met Deliah de Semilly (v. Diamant de Semilly), nadat hij ook Global Clockwise (v. Catoki) van Hendrik Dowe en Coldplay (v. Chacco Blue) van Tim Rieskamp Goedeking foutloos rondstuurde in de finale.

Zilveren medailles

Dowe’s Global Clockwise werd na het kampioenschap uitgeroepen tot beste finale-paard. De Hannoveraan was met zijn acht jaar het jongste paard in de finale en bleef met alle drie de finalisten foutloos. Ook Rieskamps Coldplay kreeg een zilveren medaille vanwege zijn drie foutloze ritten. Zijn ruiter was het meest geroutineerd van de drie finalisten, hij won het kampioenschap in 2006 en 2007 en eindigde ook al een keer op de tweede plaats.

Bron: St-Georg