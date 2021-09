Tokio-finalist Urvoso du Roch verkocht

Op de Olympische Spelen in Tokio sprong Nicolas Delmotte met Urvoso du Roch (Nervoso x Grand d'Escla) naar de twaalfde plaats in de individuele finale en daarmee waren ze de beste Franse combinatie. Vervolgens won het duo op het prestigieuze CHIO Aken de Nordrhein-Westfalen prijs. Die successen bleven niet onopgemerkt want nu is de 13-jarige ruin verkocht. Hij zou komend weekend onder Delmotte deelnemen aan de Nations Cup-finale in Barcelona maar daar gaat een streep door.

Nicolas Delmotte vormde ruim vijf jaar een combinatie met Urvoso du Roch. De ruiter ontdekte het paard destijds op een landelijk concours. Het talent was duidelijk maar de SF-ruin bleek zeer gevoelig is. “Het kostte me vijf jaar om hem naar dit niveau te brengen en het beste eruit te halen”, vertelde Delmotte na zijn overwinning in Aken.

Nieuwe eigenaar

Urvoso du Roch was in eigendom van Marie-Claudine Morlion, sponsor van Delmotte. Momenteel is nog niet bekend wie de nieuwe eigenaar is.

Bron: Horses.nl / GrandPrix / St.Georg