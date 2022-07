Toppaard Hermes Ryan (17) uit de sport

Na een uiterst succesvolle carrière in de internationale topsport met als laatste hoogtepunt een overwinning afgelopen weekend in het 1,50 m. van Monte Carlo, heeft Simon Delestre besloten dat het genoeg is voor Hermes Ryan (Hugo Gesmeray x Ryon d'Anzex X). Het zeventienjarige toppaard mag van zijn sportieve pensioen gaan genieten.

“Het is moeilijk om het beste moment te vinden, maar het maakt me blij om je het internationale toneel te zien verlaten met een overwinning. Dank je wel is het eerste woord dat in me opkomt voor alles wat je me hebt laten ervaren. Je verlangen, je energie, je talent, het vertrouwen dat je in mij kon stellen, waren heel bijzonder. Woorden zullen hoe dan ook falen. Het is tijd voor jou, na een laatste overwinning afgelopen weekend, om je terug te trekken uit de sport”, aldus Simon Delestre.

Afscheid

“Je bent en blijft mijn vriend, mijn maatje, mijn vertrouweling, mijn partner. Je hebt met ons gezin alle verschillende stadia van mijn leven meegemaakt, waardoor ik ben wie ik nu ben. We zullen een geweldig feest voor je organiseren, zodat iedereen opnieuw de grootsheid van je talent kan vieren en je beste prestaties opnieuw kan beleven.”