Toppaard H&M All In met pensioen

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van H&M All In (Kashmir van Schuttershof x Andiamo). Onder Peder Fredricson bouwde de door Bas Huybregts gefokte ruin een indrukwekkende erelijst op. Daarop staan onder andere drie Olympische medailles. De 17-jarige ruin mag van zijn pensioen gaan genieten.

Peder Fredricson bracht All In vanaf 2014 uit in de internationale sport. Het duo nam twee keer succesvol deel aan de Olympische Spelen: in Rio in 2016 was er individueel zilver en op de Spelen in Tokio in 2021 maakte de combinatie deel uit van het gouden team en won daarnaast individueel zilver.

EK en WK

In 2017 was er op het EK in Gothenburg individueel goud en zilver met het Zweedse team. Ook op het WK vorig jaar in Herning was All In met Fredricson succesvol. Hier wonnen ze teamgoud. Daarnaast waren er talloze podiumplaatsen in GP’s en Nations Cup-wedstrijden.

Geen makkelijke beslissing

“Een paard als H&M All In, die ons zoveel heeft gegeven, zou zijn carrière aan de top moeten beëindigen. Ik kom woorden tekort om te beschrijven hoeveel hij voor mij en voor de paardensport heeft betekend. Het is geen makkelijke beslissing om te nemen, maar het is de juiste beslissing”, aldus Peder Fredricson.

Bron: Horses.nl