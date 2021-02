Topvoetballer Sergio Ramos koopt Wereldbekerwinnaar Alamo

Vorige maand haalde eigenaar Gerardo Pasquel Mendez Wereldbekerwinnaar Alamo (Ukato x Equador) naar huis om hem zelf uit te brengen in de sport. Dat was van korte duur want nu is de door Daan Nanning gefokte KWPN-ruin verkocht aan Real Madrid-ster Sergio Ramos. Nieuwe ruiter is Sergio Alvarez Moya.

“Wat een voorrecht om een ​​paard als Alamo te verwelkomen”, schrijft Sergio Alvarez Moya op zijn Instagram-pagina waarbij hij ook zijn sponsor Sergio Ramos bedankt.

Wereldbeker met Steve Guerdat

Alamo werd sinds september 2020 uitgebracht door Daniel Bluman. In die tijd behaalde het duo meerdere successen maar de meest aansprekende resultaten boekte de ruin onder Steve Guerdat. Zo stond het duo onder andere bovenaan in Geneve, Helsinki en Waregem. Hoogtepunt in hun carrière was de zege in de Wereldbekerfinale van 2019 in Gothenburg.

Tweede paard

Alamo is het tweede in Nederland gefokte paard dat Sergio Alvarez Moya ter beschikking heeft van Sergio Ramos. Begin dit jaar kocht de voetballer de door familie Frencken-Houben gefokte merrie Eliante Z (Ermindo W x Namelus R) voor zijn landgenoot.

Lees ook:

Eigenaar haalt Wereldbekerwinnaar Alamo naar huis

Real Madrid-ster Sergio Ramos koopt talent voor Alvarez Moya

Bron: Horses.nl