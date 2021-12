Toveks Mary Lou naar Mares of Macha

Henrick von Eckermann kondigde afgelopen juni het sportieve pensioen van Toveks Mary Lou (Montendro I x Portland L NRW) aan. Inmiddels is de Westfaals-gefokte merrie verhuist naar Mares of Macha, het project van Pieter Devos, Klaas de Coster en Frederik de Backer. Bij Mares of Macha worden voormalig internationale sportmerries via embryotransplantatie voor de fokkerij ingezet. Die embryo's worden vervolgens verkocht.

“Ik ben zo blij dat ik bij Mares of Macha een plek heb gevonden waar Mary Lou een carrière in de fokkerij kan combineren met het mooiste pensioen dat je je kunt voorstellen, met veel vriendinnen en volop weidegang”, schrijft Henrik van Eckermann. De weides van Mares of Macha zijn gelegen op een landgoed in Noord-Italië. Daar heeft Mary Lou gezelschap van onder andere Eureka van’t Roosakker, Sancha La Silla en Werly Chin de Muze.

Bron: St. Georg