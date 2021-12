Twee GP-paarden van Janne Friederike Meyer-Zimmermann naar Kent Farrington

Janne Friederike Meyer-Zimmermann en haar man Christoph Zimmermann hebben de Grand Prix-paarden Electrique van het Cauterhof Z (Emerald van 't Ruytershof x Voltaire) en Zita Blue (Zirocco Blue VDL x Balou du Rouet) verkocht aan hun goede vriend Kent Farrington. De verkoop is tot stand gekomen omdat het Duitse echtpaar in februari hun eerste kindje verwacht.

“Met pijn in ons hart hebben we onlangs afscheid genomen van twee heel bijzondere paarden. Het is wel fijn om te weten, dat mijn beide topmerries Electrique en Zita Blue met hun nieuwe eigenaar en onze vriend Kent Farrington een internationale topruiter in het zadel hebben”, aldus Meyer-Zimmermann.

Bron: Spring-Reiter